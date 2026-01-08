İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

08.01.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erakçi, İsrail'in bölgeye yönelik tehditlerinin arttığını belirtti ve İran-Lübnan ilişkilerini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in bölgeye yönelik tehdidi hiç bu kadar büyük olmadığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi, çeşitli temaslarda bulunmak için gittiği Lübnan'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Lübnan'a, Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı dahil olmak üzere üst düzey yetkililerle bölgesel konuları görüşmek için geldiğini belirten Erakçi, Orta Doğu'un çeşitli zorluk ve tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in bölgeye yönelik tehdidi hiç bu kadar büyük olmamıştı. Daha önce İran ve Lübnan dahil 7 ülke, İsrail saldırılarının hedefi oldu. Şu an bile Lübnan topraklarının bir kısmı İsrail'in işgali altında. Geçen sene imzalanan ateşkes anlaşması ihlal edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ülkesi ile Lübnan arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin tarihi geçmişine atıf yaparak, "Biz siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için gayret ediyoruz. Her iki ülke de zengin bir kültüre ve büyük bir medeniyete sahip. Bu durum dostluk ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

İran ile Lübnan arasındaki ticaret hacmine de değinen Erakçi, "Geçtiğimiz yıl İran ile Lübnan arasındaki ticaret hacmi 110 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu rakam, ilişkilerimizde ne kadar büyük bir potansiyel bulunduğunu ortaya koymaktadır." dedi.

Erakçi, ABD ile nükleer müzakereler konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

Karşılıklı çıkar ve saygı temelinde müzakerelere hazır olduklarını hatırlatan Erakçi, "Amerikalılar, müzakerenin dayatmayla aynı şey olmadığını kabul ettiklerinde müzakereler başlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "savaşmak istemediklerini ancak savaş için de hazırlıklı olduklarının" altını çizdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika

PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
İlkin Aydın’ın Galatasaray’daki geleceği belli oldu İlkin Aydın'ın Galatasaray'daki geleceği belli oldu
ABD’li senatörden açık mesaj: Venezuela’dan sonra sıra Küba ve Nikaragua’da ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da
Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu’yu renklerine bağladı Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'yu renklerine bağladı
Konya’da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti Konya'da soba faciası: 30 yaşındaki genç hayatını kaybetti
O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos’tan ayrılacağını açıkladı O ihtimal gerçekleşirse Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrılacağını açıkladı

14:51
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
14:24
Suriye ordusu ile YPG’li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
Suriye ordusu ile YPG'li teröristlerin çatışma anına damga vuran görüntü
14:14
Yalova’da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor Yolcular 2 saattir mahsur
Yalova'da arabalı feribot fırtınada sürükleniyor! Yolcular 2 saattir mahsur
14:13
İstanbul’u fırtına vurdu Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
13:20
Suriye’de tansiyon çok yüksek Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 15:07:08. #7.11#
SON DAKİKA: İran'dan İsrail'e Sert Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.