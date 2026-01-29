İran'dan Savaş Uyarısı: Tüm Batı Asya Tehdit Altında - Son Dakika
İran'dan Savaş Uyarısı: Tüm Batı Asya Tehdit Altında

29.01.2026 23:17
İran, olası bir savaşın kapsamının geniş olacağını ve ABD'nin üslerini de etkileyebileceğini belirtti.

İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminiya, muhtemel bir savaşın yalnızca tek bir alanla sınırlı kalmayacağını, İsrail'den başlayarak ABD'nin bölgedeki üslerine kadar geniş bir coğrafyayı etkileyebileceğini söyledi.

Devlet televizyonunda yayımlanan "Filistin Ufkuna" adlı programa katılan Ekreminiya, ABD'nin İran'a saldırı tehditlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın herhangi bir saldırıya derhal karşılık vermek için hazırlık yaptığını belirten Ekreminiya, "Düşmanın olası bir saldırısına ilişkin gerekli planlar hazırlanmıştır. Düşmanın gerçekleştirebileceği tüm farklı senaryolar için uygun yanıtlarımız mevcuttur." dedi.

İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerine göre hareket etmediklerini, sürekli hazırlık içinde bulunduklarını kaydeden Ekreminiya, "Trump'ın Amerika'sı hakkında doğru tahminlerde bulunamayız çünkü sürekli sözlerini değiştiren narsist, yanılgı içinde bir kişiyle karşı karşıyayız. Bir savaş senaryosuna kesinlikle hazırız ve görevimiz; güvenliği sağlamak, caydırıcılık tesis etmek ve güçlendirmektir ancak ne olacağı hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

Ülkeye yönelik en küçük bir saldırıya dahi karşılık vereceklerini söyleyen Ekreminiya, şunları kaydetti:

"ABD Başkanı'nın harekete geçip işi çabucak bitirmesi söz konusu değil. Savaşın kapsamı çok geniş ve Siyonist rejimden ABD'nin askeri üslerinin bulunduğu bazı ülkelere kadar tüm Batı Asya bölgesi füzelerimizin ve insansız hava araçlarımızın menzilinde olacaktır. ABD'nin bize karşı bir saldırı düzenleyip iki saat sonra Başkanı'nın twit atıp her şeyin bittiğini söylemesi söz konusu değildir. Bu saldırı bir ateş fırtınası olacak ve tüm Batı Asya bölgesini saracak." ??????????????

Kaynak: AA

