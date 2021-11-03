İran Devrim Muhafızları: "ABD, petrol gemimize el koymaya çalıştı" - Son Dakika

- İran Devrim Muhafızları: "ABD, petrol gemimize el koymaya çalıştı"

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir petrol gemisine el koymaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını duyurdu.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na dayandırdığı haberinde, ABD'nin Umman Denizi'nde İran'a ait bir petrol gemisine el koymaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını açıkladı. ABD'nin, İran'ın petrol sevkiyatı için kullandığı petrol gemisine el koyduğu ve petrolün ikinci bir gemiye nakli sırasında İran Deniz Kuvvetleri'nin olaya müdahale ettiği öğrenildi. Deniz Kuvvetlerinin, petrolün yüklendiği 2. gemiye havadan operasyon gerçekleştirdiği ve kontrolü ele geçirerek gemiyi İran sularına çektiği ifade edildi. İran devlet televizyonu, ABD'nin birkaç helikopter ve savaş gemisi ile petrol taşıyan gemiyi takip ettiğini ancak geminin İran sularına girmesiyle ABD güçlerinin geri çekildiğini duyurdu.