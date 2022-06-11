İran Devrim Muhafızlarına bağlı medya: Baskılar devam ederse bölgeden petrol geçişini engelleyebiliriz - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızlarına bağlı medya: Baskılar devam ederse bölgeden petrol geçişini engelleyebiliriz

11.06.2022 13:20
İran Devrim Muhafızlarına bağlı medya: Baskılar devam ederse bölgeden petrol geçişini engelleyebiliriz

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı yayın organı, ülkenin petrol ihracatına engel çıkarılması halinde bölgeden petrol geçişine izin verilmeyeceğini yazdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı yayın organı, ülkenin petrol ihracatına engel çıkarılması halinde bölgeden petrol geçişine izin verilmeyeceğini yazdı.

Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Cevan" gazetesinde yayımlanan bir yazıda, İran'a yönelik uluslararası baskının boyutları incelendi.

Yunanistan'ın ABD'nin talebiyle İran petrolü taşıyan bir tankeri alıkoyarak, taşıdığı petrole de el koymasının ardından İran'ın da iki Yunan tankerini alıkoymasına işaret edilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Şimdi kibirli güçler tehdit dilini konuşuyorlar ve Tahran'da hala tehdit edilmekten korkan insanlar olduğunu düşünüyorlar. Vurkaç devrinin kapandığı ve her türlü saldırganlık karşısında hem saldırgana misilleme yapılacağı hem de uygun şekilde cezalandırılacağı düşmana açık bir şekilde iletilmelidir."

Gazetenin yazısında, İran'a yönelik baskıların devam etmesi halinde bölgeden petrol geçişine izin verilmeyeceği uyarısında bulunularak, "Petrol piyasasına bakın. Eğer biz petrol satamayacaksak siz de bölgeden petrol alamayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan ABD'nin talebiyle İran petrolüne el koymuştu

Yunanistan, 25 Mayıs'ta ABD'nin talebi üzerine İran petrolü taşıyan Lana adlı petrol tankerini alıkoymuş ve geminin taşıdığı petrole de mahkeme kararıyla el koymuştu.

Yunanistan'ın gemiyi alıkoyma kararının ardından İran, Yunanistan'ın Tahran Maslahatgüzarı'nı Dışişleri Bakanlığına çağırarak, olaya "uluslararası eşkıyalık örneği" diyerek tepki göstermişti.

Devrim Muhafızları Ordusu da 25 Mayıs'ta Basra Körfezi'nde Yunanistan'a ait Prudent Warrior ve Delta Poseidon isimli iki petrol tankerini alıkoyarak, tankerlerdeki yaklaşık 1,8 milyon varil petrole el koymuştu.

Bunun ardından 8 Haziran'da Yunanistan mahkemesinin, Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma kararını iptal ettiği bildirilmişti.

ABD yönetimi, önceki Başkan Donald Trump döneminde İran'a karşı getirilen tek taraflı yaptırımlar kapsamında Tahran yönetiminin petrol satışlarını "yasa dışı" kabul ederek, müttefiklerine İran gemilerinin taşıdığı petrole el koyma çağrısında bulunuyor.

Tahran yönetimi daha önce de petrol satışlarına engel olunması durumunda Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği uyarısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Yunanistan, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızlarına bağlı medya: Baskılar devam ederse bölgeden petrol geçişini engelleyebiliriz - Son Dakika

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