İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bu haftaki cuma namazına imamlık edecek - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bu haftaki cuma namazına imamlık edecek - Son Dakika Dünya

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bu haftaki cuma namazına imamlık edecek

6 saat önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra bu haftaki cuma namazına imamlık edecek. Analistler, Hamaney'in cuma namazı sırasında vereceği vaaz ve hutbenin 'ulusa sesleniş konuşması' olarak da görülebileceğini belirtiyor

İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bu haftaki cuma namazına imamlık edecek, System.String[]

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra bu haftaki cuma namazına imamlık edecek.


Tahran dini otoritelerince yapılan açıklamada, Hamaney'in hem cuma hutbesi vereceği hem de cuma namazını kıldıracağı dile getirildi.

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Ayetullah Hamaney, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:56 
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