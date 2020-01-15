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İran dini lideri Ayetullah Hamaney, bu haftaki cuma namazına imamlık edecek
6 saat önce
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra bu haftaki cuma namazına imamlık edecek. Analistler, Hamaney'in cuma namazı sırasında vereceği vaaz ve hutbenin 'ulusa sesleniş konuşması' olarak da görülebileceğini belirtiyor
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 8 yıl aradan sonra bu haftaki cuma namazına imamlık edecek.
Tahran dini otoritelerince yapılan açıklamada, Hamaney'in hem cuma hutbesi vereceği hem de cuma namazını kıldıracağı dile getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:56
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