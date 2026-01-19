İran Dışişleri Bakanı'nın Davos Daveti İptal Edildi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye 19-23 Ocak tarihlerinde, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi için gönderilen davetin iptal edildiği bildirildi.

WEF'ten yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin İsviçre'de düzenlenen zirveye katılmayacağı belirtildi.

Forumun açıklamasında, "Geçen sonbaharda davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç hafta içinde İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve 23 Ocak'a kadar sürecek WEF'in Yıllık Toplantılarına, 130 ülkeden 3 bine yakın katılımcı bekleniyor.

Zirveye 65'i devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 civarında üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı öngörülüyor.

Bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenen zirveye, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri de katılacak.

Siyasi liderler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri, dünyanın en acil sorunları için verimli tartışmalar başlatmak ve nihayetinde etki oluşturmak için tasarlanmış oturumlara katılmak üzere zirvede bir araya gelecek.

Jeopolitik ve jeoekonomik risklerin arttığı bu dönemde, katılımcılar küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi zorlu konuları tartışacak.

Zirvenin önemli katılımcıları arasında, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei başta olmak üzere birçok siyasi liderin yer alacağı öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken, Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın eşlik etmesi bekleniyor.