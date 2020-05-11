İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı - Son Dakika Dünya

İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı

6 saat önce

İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

İran donanmasının yanlışlıkla hedef aldığı gemide bilanço: 19 ölü, 15 yaralı, System.String[]

İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimi, İran donanmasının yanlışlıkla güney sularında füzeyle hedef aldığı gemide 19 askerin öldüğü, 15 askerin yaralandığını duyurdu.

Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu. İran Deniz Kuvvetleri'nden yapılan ikinci açıklamada, dün akşam saatlerinde yapılan deniz tatbikatı sırasında Konarek adlı destek firkateyninde meydana gelen kazada 19 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Olayda 15 askerin yaralandığı ifade edilirken yaralıların bölgedeki hastanelerde tedaviye alındığı kaydedildi. Açıklamada kazanın nasıl meydana geldiği belirtilmezken, hasar alan geminin iskeleye çekildiği duyuruldu. İran basını, söz konusu geminin, tatbikat sırasında Cemaran adlı başka bir savaş gemisi tarafından yanlışlıkla atılan füzeyle vurulduğunu aktardı.


Basra Körfezi, İran, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:23 Kaynak: DHA


Son Dakika

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