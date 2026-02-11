İran Füze Programı Müzakere Dışı - Son Dakika
Dünya

İran Füze Programı Müzakere Dışı

İran Füze Programı Müzakere Dışı
11.02.2026 13:19
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, füzelerin müzakere konusu olmadığını vurguladı.

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devriminin 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Tahran'da düzenlenen yürüyüşte ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın füze programıyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiç kimse İran'ın füzelerine en küçük bir müdahalede bulunamaz. Füzelerimiz müzakere konusu değildir ve olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

