İran, Füze Programını Müzakere Dışında Tutuyor

07.02.2026 14:48
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile müzakerelerde füze programının tartışılmayacağını belirtti.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerde ülkesinin füze programının "asla müzakere edilemeyeceğini" söyledi. Arakçi, füze kapasitesinin tamamen savunma amaçlı olduğunu vurguladı.

Arakçi, Katar merkezli Al Jazeera'ye verdiği röportajda, "Füzeler hiçbir zaman müzakere konusu değildir, çünkü bu bir savunma meselesidir" ifadelerini kullandı. İranlı bakan, ABD ile temaslarda bu başlığın gündeme gelmeyeceğinin altını çizdi.

İran Dışişleri Bakanı, ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelerin ikinci turu için henüz bir tarih belirlenmediğini de açıkladı. Arakçi, tarafların ikinci tur konusunda mutabık olduğunu ancak görüşmelerin ne zaman yapılacağının netleşmediğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin gelecek hafta devam edeceğini söylemişti.

Arakçi, görüşmelerin uzaması halinde sürecin İran'daki sertlik yanlısı çevreler ya da Washington'da İsrail yanlısı lobilerin etkisiyle sekteye uğrayabileceği yönünde İran'da endişeler bulunduğunu aktardı. İran ve ABD arasında geçen yıl yapılan nükleer müzakereler İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaş nedeniyle sekteye uğramıştı.

Öte yandan İran tarafı, nükleer program konusunda çerçevesi net bir anlaşma sunuyor. Tahran Üniversitesi'nin siyaset bilimi profesörü Hasan Ahmedian, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın nükleer silah edinmemesi" yönündeki yaklaşımının müzakere edilebilir olduğunu söyledi.

Ahmadian, Al Jazeera forumunda yaptığı değerlendirmede, İran'ın nükleer programının askeri bir yöne kaymayacağına dair güvence verebilecek bir çerçevenin mümkün olduğunu belirtti. Tahran'ın, ABD ve Avrupa başta olmak üzere uluslararası toplumun kaygılarını giderecek sınırlamalar karşılığında yaptırımların kaldırılmasını hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

