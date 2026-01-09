İran Gösterilerine Uluslararası Tepki - Son Dakika
İran Gösterilerine Uluslararası Tepki

09.01.2026 23:37
İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'daki protestoları kınadı ve şiddeti endişeyle karşıladı.

İngiltere, Fransa ve Almanya, İran'daki gösterilerde güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığına dair haberlerden "derin endişe" duyduklarını ve protestocuların öldürülmesini "şiddetle kınadıklarını" bildirdi.

Üç ülkenin liderleri, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilere ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İran güvenlik güçlerinin şiddet uyguladığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz ve protestocuların öldürülmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İranlı yetkililerin kendi halkını korumakla yükümlü olduğu ve misilleme korkusu olmadan ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne izin vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, İranlı yetkililere itidal gösterme, şiddetten kaçınma ve İran vatandaşlarının temel haklarını koruma çağrısı yapıldı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 12. gününde yayımladığı raporda 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polislerin sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Almanya, Fransa, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Gösterilerine Uluslararası Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:58
23:54
23:43
22:32
22:17
20:05
SON DAKİKA: İran Gösterilerine Uluslararası Tepki - Son Dakika
