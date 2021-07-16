Üye Girişi
İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor - Son Dakika

İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor

16 Temmuz 2021 Cuma 11:49
İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor, System.String[]

İran hudut hattını 20'ye yakın tabur ve komandolar dahil 20 bin civarında personel ile 24 saat kesintisiz izleyen hudut birlikleri, yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasa dışı geçişine engel oldu, 523 kişiyi yakaladı.

İran hudut hattını 20'ye yakın tabur ve komandolar dahil 20 bin civarında personel ile 24 saat kesintisiz izleyen hudut birlikleri, yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasa dışı geçişine engel oldu, 523 kişiyi yakaladı. Modüler beton duvar ve elektro-optik kulelerle korunan hudut hattı, insansız hava araçlarıyla (İHA) 24 saat izleniyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı tedbirler sayesinde özellikle İran sınırında kaçakçılık ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı önemli sonuçlar alındı.

Bu kapsamda, 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin huduttan yasa dışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020'de ise 127 bin 434 kişinin huduttan geçişi engellendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında hudut personeli tarafından yakalandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise yasa dışı geçişi engellenen kişi sayısı 51 bin 122, geçiş sırasında yakalanan kişi sayısı 523 oldu.

Hudutların korunmasında modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve 24 saat izleme yapan insansız hava araçları da etkili oldu. Sınır hattında 20'ye yakın hudut taburu görev aldı, hudut birlikleri komandolarla takviye edildi.

150'ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personel görev yapıyor, devriyeler, pusu faaliyetleri ve İHA'larla sınır sürekli kontrol ediliyor.

" Afganistan'dan gelen göçmen sayısında artış yok"

Kaynaklar, bazı internet sitelerinde yer alan "Afganistan'dan gelen göçmen sayısının arttığı, bu göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla kolaylıkla girdiği" iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Afganistan'dan gelen göçmen sayısında artış yaşanmadığını ifade eden kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hatlarındaki önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Afganistan'dan gelebilecek olası göç dalgasına yönelik ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaların yürütüldüğünü aktaran güvenlik kaynakları, "Göçe engel olabilmek için sadece tedbirlerin yeterli olamayacağına, istikrarsızlığın önüne geçilmesi gerektiğine ve bu nedenle Afganistan'da siyasi çözümün önemli olduğuna" vurgu yaptı.

Afganistan, Türk, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor 11:24 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor 11:14 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş 11:05 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi 10:52 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu 09:38 YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi 09:19 Son Dakika: Almanya'daki sel ve su baskınlarında durum kötüleşiyor! Ölenlerin sayısı 81'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu
11:06 Çete operasyonunda çelik kafeste kilitli bulundular! 'Kendi rızamızla girmiştik'' dediler
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu Kumalık teklifini kabul etmeyen kuzeni Emine Karakaş'ı öldüren Aslan Karakaş jandarmaya teslim oldu         
11:25
Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü Trafikte sevgili dehşeti! Motosikletiyle ilerleyen kadın, kamyonetten açılan ateşle öldürüldü         
11:22
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor         
10:58
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı Caner Erkin yine şaşırtmadı! Canlı yayında takım arkadaşlarına söylemediği küfür kalmadı         
17:31
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 12:04:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İran hudut hattı, yasa dışı geçişlere karşı yoğun önlemlerle korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement