İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi'ndeki Keşm Adası açıklarında kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: AA

Basra Körfezi, Yargı, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İran Basra Körfezi'nde 'kaçak akaryakıt' taşıyan bir gemiye el konulduğunu açıkladı - Son Dakika

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