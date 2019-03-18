İran'ın Batı Sınırında Çatışma: 1 Ölü
14 dakika önce
İran'ın batısında Irak sınırında yer alan Bane kenti kırsalında çıkan silahlı çatışmada 1 sınır polisi öldü.
İran
'ın batısında Irak
sınırında yer alan Bane kenti kırsalında çıkan silahlı çatışmada 1 sınır polisi öldü.
Fars Haber Ajansı'na göre, İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında dün gece sınırda devriye görevi yapan güvenlik görevlileriyle kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında silahlı çatışma çıktı.
Haberde, çatışma sonucu bir sınır polisinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:52 Kaynak: AA
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