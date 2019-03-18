Son Dakika Haberleri: İran'ın Batı Sınırında Çatışma: 1 Ölü

İran'ın Batı Sınırında Çatışma: 1 Ölü

14 dakika önce

İran'ın batısında Irak sınırında yer alan Bane kenti kırsalında çıkan silahlı çatışmada 1 sınır polisi öldü.

İran'ın Batı Sınırında Çatışma: 1 Ölü, System.String[]
İran'ın batısında Irak sınırında yer alan Bane kenti kırsalında çıkan silahlı çatışmada 1 sınır polisi öldü.

Fars Haber Ajansı'na göre, İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane kenti kırsalında dün gece sınırda devriye görevi yapan güvenlik görevlileriyle kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında silahlı çatışma çıktı.

Haberde, çatışma sonucu bir sınır polisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:52 Kaynak: AA

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