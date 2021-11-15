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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı

15.11.2021 17:54
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde dün gerçekleşen 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki depremden sonra, bugün 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletinin merkez şehri Bender Abbas olan deprem, yerel saatle 17.06'da kaydedildi. Depremin yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

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Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesinde de dün bir dakika arayla 6,4 ve 6,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiş, önce 2 kişi olarak açıklanan can kaybı sayısı daha sonra 1 olarak güncellenmişti, 17 kişi de yaralanmıştı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı

Tahran Üniversitesi, Deprem, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı - Son Dakika
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