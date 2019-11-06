Son Dakika Haberleri: İran'ın Natanz'da görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişini alıkoyduğu iddiası
Son Dakika Dünya İran'ın Natanz'da görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişini alıkoyduğu iddiası

İran'ın Natanz'da görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişini alıkoyduğu iddiası

7 saat önce

Son dönemde attığı adımlarla 2015'teki nükleer anlaşmadan uzaklaştığı eleştirileri yapılan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) görevli bir müfettişi alıkoyduğu iddia edildi.

İran'ın Natanz'da görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişini alıkoyduğu iddiası, System.String[]

Son dönemde attığı adımlarla 2015'teki nükleer anlaşmadan uzaklaşan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) görevli bir müfettişi alıkoyduğu iddia edildi.


Kuruma yakın diplomatlar, Natanz kentinde görevli bir kadın çalışanın seyahat belgelerine kısa süreliğine el konulduğunu söyledi.

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Ankara Ticaret Odası, Natanz, İran, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:58 
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