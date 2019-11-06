İran'ın Natanz'da görevli Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişini alıkoyduğu iddiası
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Son dönemde attığı adımlarla 2015'teki nükleer anlaşmadan uzaklaştığı eleştirileri yapılan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) görevli bir müfettişi alıkoyduğu iddia edildi.
Son dönemde attığı adımlarla 2015'teki nükleer anlaşmadan uzaklaşan İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) görevli bir müfettişi alıkoyduğu iddia edildi.
Kuruma yakın diplomatlar, Natanz kentinde görevli bir kadın çalışanın seyahat belgelerine kısa süreliğine el konulduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:58
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