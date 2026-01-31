İran'ın Nükleer Tesislerinde İnşaat Faaliyetleri Başladı

Uydu görüntüleri, 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında bombalanan Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerinde bazı inşaat faaliyetleri olduğunu ortaya koydu.

ABD merkezli Planet Labs PBC şirketinin sağladığı uydu görüntülerinde, İsfahan ve Natanz tesislerinde hasar görmüş iki binanın üzerine çatılar inşa edildiği görüldü.

Uydu görüntüleri, İran'ın hasar gören Natanz Nükleer Tesisi'nin üzerine Aralık 2025'te bir çatı inşa edilmeye başlandığını gösterirken tesisin elektrik sisteminin hala hasarlı olduğu gözlemlendi.

Natanz tesisini çevreleyen çitin birkaç 100 metre güneyinde bulunan bölgedeki uydu görüntülerinde 2023'te başlayan kazı çalışmalarına devam edildiği saptanırken, kazıdan çıkan toprak yığınlarının boyutunun giderek büyüdüğü kayda geçti.

Uydu görüntüleri, İsfahan'daki nükleer tesiste de Natanz'dakine benzer bir çatı inşa edildiğini gösterirken tesisin yakınındaki bir dağa açılan iki tünelin toprakla doldurulduğu ve üçüncü bir tünelin girişine yeni bir dizi duvar inşa edildiği görüldü.

Bu inşaatlar, İsrail ve ABD saldırılarından bu yana, İran'ın hasar görmüş nükleer tesislerinde uydu tarafından tespit edilen ilk önemli faaliyet olarak kayda geçerken İran henüz bu iki tesisteki faaliyetlere ilişkin kamuoyuna açıklama yapmadı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (IAEA) da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İran'a yönelik "Gece Yarısı Çekici" Operasyonu

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran 2025'te İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlatmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran 2025'te İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine, sadece ABD'nin elinde bulunan ve "sığınak delici" bombalarla "Gece Yarısı Çekici" adını verdiği operasyonla saldırılar düzenlemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıları "büyük başarı" şeklinde nitelerken medyaya sızan ilk hasar değerlendirme raporunda saldırıların İran'ın nükleer programını "yok etmediği" sadece "birkaç ay gerilettiği" öne sürülmüştü.