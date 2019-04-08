Son Dakika Haberleri: İran'ın Yemen'de Siyasi Takas Arayışı

İran'ın Yemen'de Siyasi Takas Arayışı

1 saat önce

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, İran rejiminin genişleme aracı oldukları için Husilerin barışı istemediklerini savundu.

İran'ın Yemen'de Siyasi Takas Arayışı, System.String[]
Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, İran rejiminin genişleme aracı oldukları için Husilerin barışı istemediklerini savundu.

Temaslarda bulunmak üzere Kuveyt'te bulunan Yemani, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın ülkesinde siyasi bir takas arayışı içinde olduğunu söyledi. Yemani, dile getirdiği siyasi takasa ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi.

Yemani, İran rejiminin genişleme aracı oldukları için Husilerin barışı istemediklerini savundu.

Ülkesine verdiği desteklere ilişkin Yemani, "Yemen'de bir hastane ya da okul varsa onda Kuveyt'in bir eli vardır" dedi.

Pazar günü Kuveyt'e gelen Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mubarek, Veliaht Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es- Sabah ve ülkedeki yetkililerle iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular hakkında görüşmelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:58 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı, Kuveyt, Yemen, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı AK Partili Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na Sert Yanıt: Hesap Makinesi Yerine Anayasayla Gez Sit Alanında Ortaya Çıkan İnsan Kemikleri Korku Yarattı Akbük Koyu'nda Ağaç Katliamı! Manzarayı Gören Şaşkına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 01:59:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İran'ın Yemen'de Siyasi Takas Arayışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]