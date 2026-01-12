İran-İngiltere Görüşmesi: Büyükelçilik Güvenliği Tartışıldı - Son Dakika
İran-İngiltere Görüşmesi: Büyükelçilik Güvenliği Tartışıldı

12.01.2026 21:43
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Londra'daki protestoları görüşmek için İngiltere ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile protestocuların Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıları hakkında görüştü.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Erakçi, İngiltere'nin uluslararası hukuki yükümlülüklerini hatırlatarak, söz konusu ülkenin, İran'ın diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı.

Erakçi, İngiltere'nin diplomatik misyonları koruma görevini sağlayamadığı takdirde, İranlı personelin tahliyesine mecbur kalacaklarını belirtti.

Görüşmede, İngiltere'nin İran'ın içişleri karışmaması gerektiğinin altını çizen Erakçi, ilgili ülkenin, "İsrail'in yönlendirmesi" ile faaliyet gösteren basın kuruluşlarının "algı operasyonlarına" alet olmaması gerektiğini söyledi.

Londra'da dün düzenlenen İran rejimi karşıtı eylemde bir protestocu, İran Büyükelçiliği balkonuna tırmanarak İran bayrağını indirip yerine "Aslan ve Güneş" motifleri bulunan ve 1979 Devrim'i öncesi kullanılan bayrağı asmıştı.

İran yaşanan gelişmeler üzerine, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na duruma tepki göstermişti.

Kaynak: AA

