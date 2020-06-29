İran, Katar'da Taliban heyetiyle görüştü
İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan, Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geldi.
İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan, Katar'da Taliban yetkilileriyle bir araya geldi.
Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Tahiriyan, Taliban yetkilileriyle Katar'ın başkenti Doha'da görüştü.
Görüşmede, Afganistan'daki yabancı güçler ve taraflar arası barış sürecinin ele alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:21 Kaynak: AA
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