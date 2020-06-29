İran, Katar'da Taliban heyetiyle görüştü

Görüşmede, Afganistan'daki yabancı güçler ve taraflar arası barış sürecinin ele alındığı belirtildi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran'ın Afganistan Özel Temsilcisi Tahiriyan, Taliban yetkilileriyle Katar'ın başkenti Doha 'da görüştü.

İran 'ın Afganistan Özel Temsilcisi Muhammed İbrahim Tahiriyan, Katar 'da Taliban yetkilileriyle bir araya geldi.

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