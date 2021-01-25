İran lideri Hamaney suikasta uğrayan nükleer bilimci Fahrizade'nin ailesiyle görüştü - Son Dakika

İran lideri Hamaney suikasta uğrayan nükleer bilimci Fahrizade'nin ailesiyle görüştü
25.01.2021 18:37
İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle bir araya geldi.
İran lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'da suikasta kurban giden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin ailesiyle bir araya geldi.
Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri Fahrizade'nin hayattayken pek tanınmadığını ve bunun da onun samimiyetinin göstergesi olduğunu ifade ederek, nükleer bilimcinin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Nükleer programın kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.
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