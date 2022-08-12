İran, kripto paraların ithalat için kullanılması şartıyla yasal olduğunu açıkladı

İran Merkez Bankası Başkanı Ali Salihabadi, ülkede kripto para birimlerinin ve kripto madenciliğinin yalnızca ithalat için kullanılması şartıyla yasal olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan Salihabadi, ülkede kripto para birimlerinin alım satımının veya yatırım için kullanılmasının yasak olduğunu belirtti.

Buna karşılık resmi izinleri olan kişilerin ithalat için kullanılması şartıyla kripto para madenciliği yapmasının yasal olduğunu ifade eden Salihabadi, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak, şirketlerin kripto para kullanarak ithalat yapmasına ilişkin düzenlemeler hazırlandığını kaydetti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, 9 Ağustos'ta Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kripto para ile 10 milyon dolarlık ilk ithalat işleminin başarıyla gerçekleştiğini açıklamıştı.

Peymanpak, dış ticarette kripto para birimleri ve akıllı sözleşmeleri yaygın olarak kullanmayı hedeflediklerini vurgulamıştı.

Tahran'ın kripto paraları uluslararası ticarette kullanmak istemesindeki asıl hedefin ABD'nin uyguladığı tek taraflı bankacılık yaptırımlarını aşmak olduğu düşünülüyor. İran, önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde getirilen tek taraflı bankacılık yaptırımlarıyla uluslararası ticarette dolar bazlı işlemler yapamıyor.

İran, ayrıca dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin arasında yer alıyor. İran'da elektrik maliyetlerinin ucuzluğu son yıllarda kripto para madenciliğinin ülkede yaygınlaşmasını sağlıyor.???????