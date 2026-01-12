İran: Müzakere ve Savaşa Hazırız - Son Dakika
İran: Müzakere ve Savaşa Hazırız

12.01.2026 12:22
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, savaşa ve müzakerelere hazır olduklarını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin savaşa da karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerelere de hazır olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Erakçi, Tahran'daki yabancı büyükelçiler ve misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmada, ülkedeki sokak gösterilerini değerlendirdi.

Gösterilerin barışçıl başladığını fakat daha sonra eylemlerin şiddete dönüştüğüne işaret eden Erakçi, yabancı güçlerin olaylara müdahale ettiğini öne sürdü.

Erakçi, "İran'daki son günlerde meydana gelen terör eylemlerinde ABD ve İsrail'in müdahalesine dair çok sayıda belge ve kanıta sahibiz." dedi.

"Batılı ülkeler, teröristleri kınamak yerine polis güçlerimizi kınıyor" diyen Erakçi, "Bunlar, Gazze'de 70 binden fazla kişinin katledilmesini ve ABD ile İsrail tarafından binin üzerinde İran vatandaşının öldürülmesini kınamayan ülkelerdir. Ancak bugün İran'daki teröristleri desteklemektedirler." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin savaş istemediğini dile getiren Erakçi, "İran savaşa hazırdır ve önleyici bir savaş gündemimizde yok. Müzakereye de hazırız. Ancak adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı çerçevesinde bir müzakere olmalıdır." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, son yaptığı açıklamada İran'ın bir gün önce ABD ile iletişime geçtiğini belirterek, "Onlarla görüşebiliriz. Bir görüşme ayarlanıyor. Ancak yaşananlar (ülkedeki gösteriler) nedeniyle görüşmeden önce harekete geçmemiz gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 11 Ocak'ta (gösterilerin 15. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve biri savcı, 8'i çocuk (18 yaş altı) olmak üzere 544 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 681 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
