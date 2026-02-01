İran Nükleer Anlaşma Üzerine Görüşlerini Paylaştı - Son Dakika
İran Nükleer Anlaşma Üzerine Görüşlerini Paylaştı

İran Nükleer Anlaşma Üzerine Görüşlerini Paylaştı
01.02.2026 20:21
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmayacağına dair adil bir anlaşmaya açık olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi Telegram hesabından CNN ile yaptığı röportajı yayımladı.

"TRUMP İLE TAMAMEN AYNI FİKİRDEYİZ, NÜKLEER ALANDA ANLAŞMAK MÜMKÜN"

Bölge ülkeleriyle birlikte ABD ile müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik bir yol bulmaya çalıştıklarını söyleyen Erakçi, şunları kaydetti: "Başkan Trump nükleer silah olmaması gerektiğini söyledi ve biz de onunla tamamen aynı fikirdeyiz. Yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün. Nükleer programımızın tamamen barışçıl olduğunun güvence altına alınması için nükleer programımız hakkında müzakere edebiliriz. Buna karşılık olarak yaptırımların kaldırılmasını bekliyoruz. Ancak bizim güvene ihtiyacımız var. Asgari düzeyde bir güven mutlaka gereklidir."

Abbas Erakçi

"ABD'YE OLAN GÜVENİMİZİ KAYBETTİK"

Erakçi, İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdürmesi halinde tüm ayrıntıları konuşmaya hazır olduğunu da söyledi. Ülkesinin 2015'te ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya ile imzalanan ve ABD'nin 2018'de çekildiği nükleer anlaşmadan dolayı güven sorunu yaşadığını vurgulayan Erakçi, "ABD gerekçe sunmadan anlaşmadan çekildi. Geçtiğimiz yıl ise müzakere kararı verdiğimiz bir zamanda saldırıya uğradık. Bu nedenle ABD'ye olan güvenimizi kaybettik." dedi.

"SAVAŞ KAÇINILMAZ DEĞİL VE ÖNLENEBİLİR"

Erakçi, son dönemde artan İran-ABD askeri gerilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Savaş için hazırlıklı olmalarından dolayı herhangi bir endişeye duymadıklarını söyleyen Erakçi, "Bana göre savaş kaçınılmaz değil ve önlenebilir. Savaşı önlemenin en iyi yolu savaşa hazır olmaktır. Savaşa hazır olmamız savaşmak istediğimiz manasına gelmez, aksine savaştan kaçındığımız anlamına gelir. En büyük endişem, yanlış bilgilere dayalı askeri operasyonlar ve bu konulardaki hesap hatalarıdır." diye konuştu.

"ABD İLE SAVAŞIRSAK ÇATIŞMANIN DAHA GENİŞ ALANLARA YAYILACAĞI DA BİR GERÇEKTİR"

Erakçi ayrıca, "farklı unsurların" ABD'yi savaşa çekmeye çalıştığını ancak ABD Başkanı Trump'ın "doğru kararı verecek kadar akıllı" olduğunu dile getirdi. İran ile ABD arasında yaşanacak olası bir savaştan tüm bölgenin olumsuz etkileneceğini vurgulayan Erakçi, "İsrail ile savaşta, çatışmanın genişlememesi için çaba gösterdik. Ancak ABD ile savaşırsak bölgedeki ABD üsleri göz önüne alındığında çatışmanın daha geniş alanlara yayılacağı da bir gerçektir." uyarısında bulundu.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN İRAN'DA FAALİYET GÖSTERMESİ

Erakçi, İran ile ABD arasında olası bir anlaşma gerçekleşmesi halinde bölge ekonomisinin de canlanacağın belirterek, şöyle konuştu: "ABD şirketlerinin İran'da çeşitli alanlarda faaliyet göstermesi noktasında bizim açımızdan herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bu konuda sorun çıkaran taraf ABD'dir çünkü kendi şirketlerine İran'da çalışmaları için izin vermemekteler."

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Tahran, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: İran Nükleer Anlaşma Üzerine Görüşlerini Paylaştı - Son Dakika
