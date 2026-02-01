İran, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısını kınadıklarını bildirdi.
İran basınında yer alan haberlere göre, Bekayi, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
Bekayi, ülkesinin terörizmle mücadeledeki kararlı tutumuna vurgu yaparak, terör örgütleriyle etkili şekilde mücadele edilebilmesi için bölgesel düzeyde işbirliğinin artırılması gerektiğini söyledi.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), 31 Ocak'ta "Hindistan destekli" oldukları belirtilen militanların Belucistan eyaletine bağlı Ketta, Mastung, Nushki, Dalbandin, Kharan, Panjgur, Tump, Gwadar ve Pasni kenti çevresinde çok sayıda saldırı girişiminde bulunduğunu açıklamıştı.
Pakistan ordusu, terör saldırısının ardından Belucistan eyaletinde operasyonlar düzenlemiş ve 133 militanın etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. ???????
