İran Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı, hiçbir bankanın ülkesiyle "1 dolarlık dahi" alışveriş... - Son Dakika

İran Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle ülke halkının zor günler geçirdiğini ve hiçbir ülkenin İran'la bankadan bir dolar dahi alışverişte bulunmadığını söyledi.

İran'dan yayın yapan "dana.ir" haber sitesine göre, Nubaht, "Halkımız zor günler geçiriyor. Bugün bir ilacın dahi ithalatı için bu millete izin verilmiyor. Hiçbir banka İran'la bir dolar dahi mübadelede bulunmuyor." dedi.

Ülke idaresi için 120 milyar dolar dövize ihtiyaç olduğunu dile getiren Nubaht, bu durumu birkaç milyar dolarla idare etmek zorunda olduklarını belirtti.

Nubaht ülkesinin içerisinde bulunduğu durumu 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'na benzeterek, ekonomik savaşa karşı direneceklerini sözlerine ekledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen ay yaptığı bir konuşmada, ülkesinin petrol gelirinin son 8 yılda 120 milyar dolardan 20 milyar dolara düştüğünü söylemişti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.