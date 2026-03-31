Devrim Muhafızları: Askeri müdahaleye kararlı ve sert şekilde karşılık verilecek
Devrim Muhafızları: Askeri müdahaleye kararlı ve sert şekilde karşılık verilecek

31.03.2026 14:50  Güncelleme: 15:37
İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatem el-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir askeri müdahaleye karşı tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı.

İran, topraklarına yönelik olası bir işgal girişimine karşı sert bir uyarıda bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatem el-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, devlet televizyonu Press TV’ye yaptığı açıklamada, ülkeye saldıracak güçlere karşı “saldıranların bacaklarını keseceklerini” söyledi.

“HER TÜRLÜ SALDIRIYA KARŞI HAZIRIZ”

Zülfikari, İran Silahlı Kuvvetleri’nin herhangi bir askeri müdahaleye karşı tam hazırlık içinde olduğunu vurgulayarak, ülkenin savunma kapasitesinin yüksek seviyede olduğunu ifade etti. Açıklamada, İran’ın olası bir saldırıya “kararlı ve sert” şekilde karşılık vereceği mesajı öne çıktı.

GERİLİM TIRMANIYOR

İran’dan gelen bu açıklama, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı ve İran’a yönelik olası kara operasyonu senaryolarının tartışıldığı bir dönemde geldi. Karşılıklı sert açıklamalar, bölgedeki gerilimin daha da yükseldiğine işaret ediyor.

RUSYA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Press TV’de yer alan haberlerde, Rusya’ya bağlı Çeçen birliklerinin de olası bir çatışma senaryosunda İran’a destek verebileceğine dair iddialar gündeme geldi. Bu gelişme, savaşın uluslararası boyut kazanabileceği yönündeki endişeleri artırdı.

BÖLGESEL SAVAŞ ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Uzmanlara göre, İran’ın sert açıklamaları ve sahadaki askeri hareketlilik, Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir savaş riskini güçlendiriyor. Özellikle enerji hatlarının ve kritik geçiş noktalarının hedefte olması, küresel ekonomi açısından da ciddi sonuçlar doğurabilecek bir tablo ortaya koyuyor.

İsrail, Rusya, İran, Son Dakika

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
Maaşı bile belli Dybala adım adım Türkiye’ye geliyor Maaşı bile belli! Dybala adım adım Türkiye'ye geliyor
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Beko’da beklenmedik ayrılık Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe Beko'da beklenmedik ayrılık
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki mağazalarını kapattı Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı
Otel odasında basılan CHP’li Yalım’la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş Otel odasında basılan CHP'li Yalım'la ilgili çarpıcı iddia: Bir senedir biliniyormuş

15:30
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
Türkiye, 5G teknolojisine geçti
15:03
Kosova’da Türk halkını mest eden hareket
Kosova'da Türk halkını mest eden hareket
14:51
Özkan Yalım’ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu
14:34
Yetki onda olacak A Milli Takım’da prim kararı
Yetki onda olacak! A Milli Takım'da prim kararı
14:28
Trump’tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
Trump'tan savaşa katılmayan ülkelere rest: Boğaza gidin ve petrolünüzü kendiniz alın
13:52
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan’ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyini işgal altında tutacaklarını duyurdu
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:41:39.
