İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi - Son Dakika

İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi

21.11.2020 13:39
İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi, System.String[]

İran hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede ortaya çıkışından bu yana en sıkı tedbirleri bugün itibarıyla hayata geçirdi.

İran hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede ortaya çıkışından bu yana en sıkı tedbirleri bugün itibarıyla hayata geçirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlık ettiği Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulunun Kovid-19 salgınını kontrol altına almak amacıyla kararlaştırdığı kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde 15 gün boyunda karantina uygulanacak.

Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, yaptığı açıklamada, "yüksek riskli" olarak belirlenen kırmızı bölgelerde 160 il ve ilçe, turuncu bölgelerde 208 il ve ilçe, sarı bölgelerde de 80 il ve ilçede 15 gün süreyle Kovid-19 kısıtlamalarının uygulanacağını söyledi.

Reisi, kırmızı, turuncu ve sarı bölgelerde toplamda 79 milyonluk nüfusun bulunduğunu ve tedbirlerin ardından 4-5 hafta içinde vaka ve ölü sayısında düşüşlere şahit olacaklarını ifade etti.

Kısıtlamalar çerçevesinde fırın, market, kasap, manav, hastane, eczane ve zorunlu hizmet sunan işletmeler dışındaki iş yerleri 15 gün boyunca kapalı olacak.

Kısıtlamalar kapsamında şehirler arası seyahat de yasak olacak. Araçların trafik plakalarının bağlı bulunduğu şehrin dışına çıkmaları ve başka bir şehre gitmeleri halinde para cezası kesilecek. Araçların seyahat yasağı olan kırmızı bölgelere girmesi halinde 1 milyon tümen (300 TL), turuncu bölgelere girmesi durumunda da 500 tümen (150 TL) ceza yazılacak.

Öte yandan kısıtlamalar kapsamında akşam 21.00 ile sabah 04.00 arasında araçların trafiğe çıkması da yasaklandı. Yasak ihlali yapan araçlara yine 1 milyon tümen (300 TL) para cezası kesilecek.

Tahran Büyük Pazar'daki tüm dükkanlar kapalı

Kısıtlamaların ilk gününde başkentteki ticaretin can damarlarından Tahran Büyük Pazar'daki tüm dükkanların kapalı olduğu görüldü.

Büyük Pazar'ın yanı sıra başkentteki diğer çarşı pazarlarda da esnaf kepenk kapatırken, cadde ve meydanların da boş olması dikkati çekti.

Önceki kısıtlamalarda yeterince denetim yapmamak ve tedbirleri gevşek tutmakla eleştirilen hükümetin, bu seferki yasaklarda kontrolü artırdığı ve işi sıkı tuttuğu gözlendi.

İran'da dün Kovid-19 salgını nedeniyle bir günde 479 kişi hayatını kaybederken, 13 bin 260 yeni vaka tespit edilmişti. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 896'ya, vaka sayısının da 828 bin 377'ye çıktığı aktarılmıştı.

Ülkede Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 756'sının durumunun ağır olduğu ve şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 589 bin 25 kişiye ulaştığı bilgisi verilmişti.

Toplamda 5 milyon 706 bin 834 test uygulandığı kaydedilirken 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığı aktarılmıştı.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran salgının başından bu yana en sıkı tedbirleri hayata geçirdi - Son Dakika


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