İran, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Terörle Mücadeleye Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Terörle Mücadeleye Destek Verdi

07.12.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün terörle mücadele çabalarını desteklediğini açıkladı.

TAHRAN, 7 Aralık (Xinhua) -- İran, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terörle mücadele planlarını ve işbirliği çabalarını desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS İşlerinden sorumlu genel müdürü Mehrdad Kiaei, ortak terörle mücadele tatbikatı kapsamında Shanghai İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) başkanı Ularbek Sharsheev ile görüşmesinde açıklamalarda bulundu.

Kiaei, Shanghai İşbirliği Örgütü ve RATS'ın İran'ın dış politikasındaki merkezi rolünü vurgulayarak, RATS'ı "bölgenin gelecekteki güvenlik mimarisine açılan bir pencere" diye nitelendirdi.

Kiaei, İran güvenlik ve askeri kurumlarının terörle mücadele konusundaki deneyimleriyle Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terörle mücadele çerçevesi içinde "yapıcı ve merkezi" bir rol oynadığını söyledi.

Sharsheev ise, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde beş günlük Sehend-2025 tatbikatına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, İran'ın RATS faaliyetlerine "aktif ve etkili" katılımına dikkat çekti.

Sehend-2025, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri tarafından düzenlenen ikinci ortak terörle mücadele tatbikatı oldu. İlk tatbikat, "Interaction-2024" kod adıyla geçen yıl temmuz ayında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirilmişti.

Avrasya siyasi, ekonomik ve uluslararası güvenlik örgütü Shanghai İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'u bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua

Şanghay İşbirliği Örgütü, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Terörle Mücadeleye Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

09:19
Son ankette ezber bozan sonuçlar MHP son 25 yılın en düşüğünde
Son ankette ezber bozan sonuçlar! MHP son 25 yılın en düşüğünde
09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:33:19. #7.11#
SON DAKİKA: İran, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Terörle Mücadeleye Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.