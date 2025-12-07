İran, Şanghay İşbirliği Örgütü ile Terörle Mücadeleye Destek Verdi

TAHRAN, 7 Aralık (Xinhua) -- İran, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terörle mücadele planlarını ve işbirliği çabalarını desteklediğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS İşlerinden sorumlu genel müdürü Mehrdad Kiaei, ortak terörle mücadele tatbikatı kapsamında Shanghai İşbirliği Örgütü Bölgesel Terörle Mücadele Yapısı (RATS) başkanı Ularbek Sharsheev ile görüşmesinde açıklamalarda bulundu.

Kiaei, Shanghai İşbirliği Örgütü ve RATS'ın İran'ın dış politikasındaki merkezi rolünü vurgulayarak, RATS'ı "bölgenin gelecekteki güvenlik mimarisine açılan bir pencere" diye nitelendirdi.

Kiaei, İran güvenlik ve askeri kurumlarının terörle mücadele konusundaki deneyimleriyle Shanghai İşbirliği Örgütü'nün terörle mücadele çerçevesi içinde "yapıcı ve merkezi" bir rol oynadığını söyledi.

Sharsheev ise, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde beş günlük Sehend-2025 tatbikatına ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, İran'ın RATS faaliyetlerine "aktif ve etkili" katılımına dikkat çekti.

Sehend-2025, Shanghai İşbirliği Örgütü üye ülkeleri tarafından düzenlenen ikinci ortak terörle mücadele tatbikatı oldu. İlk tatbikat, "Interaction-2024" kod adıyla geçen yıl temmuz ayında Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde gerçekleştirilmişti.

Avrasya siyasi, ekonomik ve uluslararası güvenlik örgütü Shanghai İşbirliği Örgütü, Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus'u bir araya getiriyor.