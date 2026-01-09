İran Tahran Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika
İran Tahran Hava Sahasını Kapatıyor

09.01.2026 14:15
İran, hükümet karşıtı protestolar nedeniyle Tahran hava sahasını sivil uçuşlara kapattı.

(ANKARA) – İran, ülke genelinde hükümet karşıtı protestoların şiddetlenmesi ve artan askeri hareketlilik nedeniyle Tahran hava sahasını sivil uçuşlara kapattı. Yerel basın, Türkiye ve Azerbaycan sınırına yakın Tebriz bölgesinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini bildirdi.

İran, Tahran'daki hava sahasını bir sonraki duyuruya kadar kapattı. Yetkililer, stratejik bölgelerde hava savunma sistemlerinin devreye alındığını duyuran bir dizi yeni uyarı (NOTAM) yayımladı. Yerel basına yansıyanlara göre, başkent Tahran'daki uçuşlar askıya alınırken, özellikle Türkiye ve Azerbaycan sınırına yakın Tebriz bölgesinde hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Hemedan'daki Nojeh Hava Üssü ve Hazar Denizi kıyısındaki lojistik hatlar üzerinde de "savunma tedbirlerinin artırıldığı" bildirildi.

Uluslararası havacılık otoriteleri gelişmelere tepki gösterdi. İngiltere, uçaksavar ateşi riski nedeniyle havayolu şirketlerine Tahran Uçuş Bilgi Bölgesi'ne (FIR) girmeme uyarısında bulunurken, Almanya İran hava sahasının kullanılmamasını tavsiye etti.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de bölgedeki sivil havacılık risklerine ilişkin uyarılarını yineledi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
