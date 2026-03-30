İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

30.03.2026 13:37
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 31. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İran bugün Ramat Hovav sanayi tesisini füzelerle vururken, NTV muhabirinin canlı yayında aktardığı olay sırasında kameralara takılan bir görüntü büyük ses getirdi. İran füzelerinin tesisi imhası sırasında çalan sirenleri duyan İsrail askerleri panikle yere yattı.

CANLI YAYINDA PATLAMA

NTV muhabiri, saldırının yaklaşık 45 dakika önce gerçekleştiğini aktarırken, yayına siren sesleri ve patlama anları da yansıdı. Muhabir, “Sirenler çaldı, ekipler yere yattı ve kendilerini korumaya çalışıyor” ifadeleriyle bölgede yaşanan panik anlarını anlattı.

ASKERLER VE EKİPLER YERE YATTI

Canlı yayında, bölgede bulunan İsrail askerleri ve müdahale ekiplerinin sirenlerin ardından panikle yere yattığı görüldü. Füze tehdidi nedeniyle herkesin kendini korumaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.

KİMYASAL SIZINTI İDDİASI

Saldırının hedefindeki Ramat Hovav sanayi tesisinde ilk etapta kimyasal sızıntı ihtimali üzerinde duruldu. Bölgeye özel kıyafetli ekipler sevk edilirken, yoğun duman yükseldiği gözlendi.

ART ARDA SALDIRILAR

Muhabirin aktardığına göre İran’dan gelen füze dalgaları art arda devam etti. İlk saldırının ardından ikinci bir füzenin daha bölgeye yakın bir noktaya isabet ettiği ve patlama seslerinin yeniden duyulduğu belirtildi.

DİMONA YAKINLARI HEDEFTE

Saldırının, daha önce de hedef alınan Dimona nükleer tesisine yakın bir bölgede gerçekleşmesi dikkat çekti. Arad ve Beerşeba çevresinin de tehdit altında olduğu ifade edildi.

    Yorumlar (3)

  • Erol Erol:
    Bu panikleme degil olması gerekeni yapmışlar.eğitim almamış biri ancak aptal gibi ayakta bekler.egitimli bu işi bilen biri arazinin durumuna göre yatar,çömelir 1 6 Yanıtla
    Turuncu Tonu Turuncu Tonu:
    It gibi kuyrugunu kismis bekliyorlar ne egitimi 5 0
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    altlarına yapmış ödlekler. 3 0
