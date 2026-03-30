İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaş 31. gününde şiddetini artırırken, İran’ın İsrail’deki Ramat Hovav sanayi tesisine düzenlediği füze saldırısı büyük yankı uyandırdı. Saldırı sırasında NTV muhabirinin canlı yayında aktardığı anlar ve kameralara yansıyan görüntüler dikkat çekti.
NTV muhabiri, saldırının yaklaşık 45 dakika önce gerçekleştiğini aktarırken, yayına siren sesleri ve patlama anları da yansıdı. Muhabir, “Sirenler çaldı, ekipler yere yattı ve kendilerini korumaya çalışıyor” ifadeleriyle bölgede yaşanan panik anlarını anlattı.
Canlı yayında, bölgede bulunan İsrail askerleri ve müdahale ekiplerinin sirenlerin ardından panikle yere yattığı görüldü. Füze tehdidi nedeniyle herkesin kendini korumaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Saldırının hedefindeki Ramat Hovav sanayi tesisinde ilk etapta kimyasal sızıntı ihtimali üzerinde duruldu. Bölgeye özel kıyafetli ekipler sevk edilirken, yoğun duman yükseldiği gözlendi.
Muhabirin aktardığına göre İran’dan gelen füze dalgaları art arda devam etti. İlk saldırının ardından ikinci bir füzenin daha bölgeye yakın bir noktaya isabet ettiği ve patlama seslerinin yeniden duyulduğu belirtildi.
Saldırının, daha önce de hedef alınan Dimona nükleer tesisine yakın bir bölgede gerçekleşmesi dikkat çekti. Arad ve Beerşeba çevresinin de tehdit altında olduğu ifade edildi.
