İran yargısı, firari yargıcın Bükreş'te adli gözetim altındayken ölümünden Romanya'yı sorumlu tuttu - Son Dakika

İran yargısı, firari yargıcın Bükreş'te adli gözetim altındayken ölümünden Romanya'yı sorumlu tuttu

İran Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, "yargıda yolsuzluk ve rüşvet" davasının sanıklarından firari eski yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin Bükreş'te adli gözetim altındayken ölmesinden Romanya hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.

İran Yargı Erki Başkanı Birinci Yardımcısı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, "yargıda yolsuzluk ve rüşvet" davasının sanıklarından firari eski yargıç Gulam Rıza Mansuri'nin Bükreş'te adli gözetim altındayken ölmesinden Romanya hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.

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İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ejei, Mansuri'nin Romanya'nın başkenti Bükreş'te adli gözetim altındayken kaldığı otelin penceresinden düşerek ölmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ejei, "Yargıç Mansuri, İran'a döneceğini açıklamıştı ve Romanyalı yetkililerin gözetiminde tutuluyordu. Romanya'nın yargı ve emniyet yetkilileri Mansuri'nin ölümüyle ilgili sorumlu tutulmalıdır." dedi.

Eski Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani'nin Yardımcısı Ekber Taberi'nin yargılandığı davada 500 bin avro rüşvet almakla suçlanan Mansuri, insan hakları aktivistleri tarafından da 2013 yılında en az 20 gazetecinin tutuklanarak işkence görmesinden sorumlu tutuluyordu. İranlı eski yargıç, 9'uncu Kültür ve Medya Mahkemesinin Başkanı olduğu dönemde de gazetecilere yönelik hak ihlalleriyle suçlanıyordu.

Ülkenin en büyük yolsuzluk davalarından biri olarak nitelenen Taberi'nin yargılandığı davadaki firari yargıçlardan biri olan Mansuri, iki hafta önce sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, yargılanmaktan çekinmediğini ve ilk fırsatta İran'a giderek mahkemede ifade vereceğini söylemişti.

Yakalandıktan sonra Bükreş'te çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Mansuri'nin 19 Haziran Cuma günü aynı kentte kaldığı otelin penceresinden düşerek öldüğü açıklanmıştı.

Mansuri'nin intihar ettiğine ilişkin haberler üzerine avukatı Emir Hüseyin Necefpursani, "Müvekkilim intihar edecek bir insan değildi. Müvekkilimin söyleyecek çok sözü vardı." demişti.

Bükreş Başsavcılığı, dün yayımladığı açıklamada, otopsi raporlarının Mansuri'nin yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini gösterdiğini belirtmişti.

Romanya, Bükreş, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran yargısı, firari yargıcın Bükreş'te adli gözetim altındayken ölümünden Romanya'yı sorumlu tuttu - Son Dakika

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