İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı

ABD’nin İran’a düzenlemesi beklenen saldırıya saatler kalırken İran, 4 ülkedeki bazı köprüler ile belirli güzergahları kullananlar ve bu bölgelerde yaşayanlara yönelik acil güvenlik uyarısı yayımladı.

SUUDİ ARABİSTAN, BAE, BAHREYN, İSRAİL...

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail’e yönelik uyarılarda, söz konusu bölgelerde bulunan siviller ile bu güzergahları kullanmayı planlayanların dikkatli olmaları istendi.

İran basınında paylaşılan görsellerde, belirli köprü ve geçiş noktalarının "askeri hedef haline geldiği" ve önümüzdeki saatlerde saldırıya uğrayabileceği yönünde ifadelere yer verildi. Ayrıca söz konusu görsellerde, Suudi Arabistan’daki Riyad-Cidde arasındaki güzergah, Suudi Arabistan ile Bahreyn arasındaki Kral Fahd Köprüsü, BAE’deki Şeyh Zayed Köprüsü ile İsrail’de Tel Aviv ve Rişon LeZion kentlerindeki Yarkon ve 431 numaralı demiryolu köprüleri işaretlendi.