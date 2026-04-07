İran’dan 4 ülkedeki bazı köprü ve güzergahlar için uyarı

07.04.2026 22:57
"İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ın verdiği sürenin dolmasına saatler kala Tahran cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail’deki bazı köprüler ile belirli güzergahları kullananlar ve bu bölgelerde yaşayanlara yönelik acil güvenlik uyarısı yayımladı.

SUUDİ ARABİSTAN, BAE, BAHREYN, İSRAİL...

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve İsrail’e yönelik uyarılarda, söz konusu bölgelerde bulunan siviller ile bu güzergahları kullanmayı planlayanların dikkatli olmaları istendi.

İran basınında paylaşılan görsellerde, belirli köprü ve geçiş noktalarının "askeri hedef haline geldiği" ve önümüzdeki saatlerde saldırıya uğrayabileceği yönünde ifadelere yer verildi. Ayrıca söz konusu görsellerde, Suudi Arabistan’daki Riyad-Cidde arasındaki güzergah, Suudi Arabistan ile Bahreyn arasındaki Kral Fahd Köprüsü, BAE’deki Şeyh Zayed Köprüsü ile İsrail’de Tel Aviv ve Rişon LeZion kentlerindeki Yarkon ve 431 numaralı demiryolu köprüleri işaretlendi. 

    Yorumlar (2)

  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Helal olsun İran.Sen daha etkili füzeleri artık devreye sok 8 4 Yanıtla
    Yusuf Yedek2 Yusuf Yedek2:
    Dilaver eyle olmaz?? 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
22:45
Pakistan’dan iki talep: İran Hürmüz’ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
Pakistan'dan iki talep: İran Hürmüz'ü açsın, tüm taraflar ateşkes ilan etsin
22:40
Yıllarca Türkiye’de görev yapan Lucescu’nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
Yıllarca Türkiye'de görev yapan Lucescu'nun ölümünün ardından ortaya çıkan yürek burkan tesadüf
22:25
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump’tan İran’a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
Pakistan Başbakanı Şerif: Trump'tan İran'a verdiği süreyi iki hafta uzatmasını rica ediyorum.
21:52
Trump’ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt’ten vatandaşlarına uyarı
Trump'ın tehdidi sonrası İran ve Kuveyt'ten vatandaşlarına uyarı
21:06
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Mircea Lucescu hayatını kaybetti
