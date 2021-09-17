İRANLI İŞ ADAMINI KAÇIRIP KRİPTO PARALARINI GASBETTİLER - Son Dakika

BAĞCILAR'da İran uyruklu iş adamı Bahador K.(34)'ya kadınla tuzak kurarak kaçırıp, silahla tehdit ederek kripto paralarını bozdurtup 30 bin dolar parasını gasbeden, zorla 200 bin dolar değerinde senet imzalatan 9 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin iş adamını takip ederek kaçırdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İŞ ADAMI: BENİ KAÇIRIP KRİPTO PARALARIMI ÇALDILAR

İstanbul Polisine 15 Temmuz 2021 tarihinde başvuran Kripto para işiyle uğraşan iş adamı Bahador K., otomobiliyle giderken önünü kesen ve polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bahador K. "3 ayrı otomobille önümü kestiler. Beni otomobilimden indirip bir minibüse bindirdiler. Polis olduklarını söylediler. Beni otopark gibi bir yere götürdüler. Burada darbederek kripto para hesabımın şifrelerini istediler. Hesaba girerek bozdurdukları kripto paranın karşılığındaki 30 bin doları kendi hesaplarına aktardılar" dedi. Kendisini kaçıran kişilerin ölümle tehdit ederek 200 bin dolar değerinde senet imzalattıklarını anlatan Bahador K. " Arabamın içinde bulunan 5 bin lira nakit parayı aldılar. Sonra gözlerimi bağlayarak beni dışarı çıkardılar. Sokak ortasında terk ederek kaçtılar. Beni kaçıranlardan şikayetçiyim" dedi.

2 BİN 400 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından şikayetin ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler bir yandan paranın havale edildiği hesap bilgilerini kullanarak şüphelilere ulaşmaya çalışırken, diğer yandan bölgedeki güvenlik kameralarındaki yaklaşık 2 bin 400 saatlik görüntü titizlikle incelendi.

POLİS İŞ İNSANINA KURULAN TUZAĞI ORTAYA ÇIKARDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 aylık çalışmanın ardından şüphelilerin kimliklerini ve iş insanına kurdukları tuzağı ortaya çıkardı. Soruşturma kapsamında şüphelilerden Asgar T.'nin, bir kadını iş insanıyla tanıştırarak onun evinde yaşamasını sağladığı öğrenildi. 5 gün boyuncu evde kalan bu kadının Asgar T.'ye Bahador K.'nın para durumu, banka hesapları gibi bilgileri ilettiği öğrenildi.

"HAREKETLİ KONUMU" TAKİP EDİP KAÇIRMIŞLAR

Daha sonra hazırlanan plan gereği kadının Bahador K.'yı "Dışarı çıkıp benim eşyalarımı alalım." diye kandırdığı ardından Asgar T.'ye "Hareketli konum" atarak şüphelilerin kendilerini takip etmesini sağladığı öğrenildi. Konum bilgilerini takip eden şüphelilerin İş insanı Bahador K.'yı Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi, 1502 Sokak'ta kaçırarak eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis şüphelileri yakalamak için yaptığı iki ayrı operasyonda toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin T.(30), Emre Ç.(25), Aran D.(28), Erdal A.(41), Devrim G.(40), Onur K.(24), Erdem T.(35), Serkan A.(34) ve Asgar T.(33)'nin sorguları Gasp Büro Amirliği'nde yapıldı. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, zorla senet imzalatmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Serkan A. ve Asgar T. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söyledi.