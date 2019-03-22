Son Dakika Haberleri: İranlı Turistlerin Nevruz Tercihi Türkiye

İranlı Turistlerin Nevruz Tercihi Türkiye

1 saat önce

NEVRUZ tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı turist, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

İranlı Turistlerin Nevruz Tercihi Türkiye, System.String[]
NEVRUZ tatilini fırsat bilen çok sayıda İranlı turist, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

İran'ın, yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşları için yaptığı yeni harç düzenlemesi ile İranlı turist sayısında azalma olsa da 14 Mart ile 21 Mart tarihleri arasında Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 11 bin 403 kişi giriş yaptı. Otellerdeki doluluk oranlarının da bu yıl yüzde 85'lerde olduğu belirtildi.

Ülkelerindeki 13 günlük nevruz tatilini fırat bularak karayoluyla Van'a gelen İranlı turistler esnafın da yüzünü güldürdü. Kente canlılık kazandıran İranlı turistler, kentteki eğlence mekanlarında da gönüllerince eğleniyor. Tatillerini Van'da geçirmek isteyen bazı İranlı turistlerin, düzgün Türkçeleri ise dikkat çekiyor. Türkçeyi sık sık geldikleri Türkiye'deki vatandaşlardan ve İran'da sürekli izledikleri Türk kanallarından öğrendiklerini söyleyen İranlılar, Türkiye'yi çok sevdiklerini söyledi. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:06 Kaynak: DHA

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