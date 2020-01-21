İranlı ve Türk emlakçılar İstanbul'da buluşacak - Son Dakika

Merkezi Antalya'da bulunan Bilban Grup tarafından organize edilen Uluslararası B2B İran ve Türkiye 2. Emlak ve Yatırım Proje Görüşmeleri, İstanbul'da yapılacak.

Bilban Grup Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Bilban, AA muhabirine, organizasyon kapsamında ilk buluşmayı İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediklerini ve verimli bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu kez Türkiye'de bir organizasyon düzenlemeyi kararlaştırdıklarını aktaran Bilban, "25 Şubat'ta başlayacak organizasyon 3 gün sürecek. Gerçek müşteri stoku olan İranlı emlakçılar ile gayrimenkul stoku bulunan Türkiye'deki üst düzey proje yetkilileri bir araya gelecek. İran'dan ve Türkiye'den katılımcı olarak üst düzey yatırımcılar bulunacak." diye konuştu.

İran'dan Türkiye için gerçek müşteri portföyü olan lisanslı 100 emlak firma temsilcisinin etkinliğe katılacağını aktaran Bilban, Türkiye'den de Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) ile Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyesi firma temsilcilerinin organizasyonda yer alacağını kaydetti.

Bilban yüz yüze yapılacak toplantılarla satış işlemlerinin gerçekleştirileceğini ve organizasyonun dış katılımcıya kapalı olacağını belirtti.

Türkiye'den konut almak isteyen İranlıların ya Türkiye'de yaşayan tanıdıklarının ya da emlakçılıkla ilgisi olmayanların devreye girmesiyle çeşitli olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını anlatan Bilban, organizasyonla bu tür olumsuzlukların önüne geçmek istediklerini bildirdi.

Gönül Bilban, İranlı müşteri portföyünün büyük bir bölümünün minimum 250 bin dolar ve üzeri alışları hedeflediğini sözlerine ekledi.