İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı

16.06.2022 11:20
İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran uyruklu 2 şüpheli, kaldıkları otel odasında 25 kilo 704 gram metamfetaminle yakalandı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran uyruklu 2 şüpheli, kaldıkları otel odasında 25 kilo 704 gram metamfetaminle yakalandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinden 2 İran uyruklunun, Doğubayazıt'a uyuşturucu getireceği bilgisini alan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Narkotik Grup Amirliği ile ortak operasyon yaptı. Kara yoluyla Doğubayazıt'a gelen şüphelilerin otele yerleştiğini tespit eden narkotik polisi, İran uyruklu P.S. ile A.N.'nin kaldığı odayı aradı. Yatağın altına gizlenen valizde, 26 paket halinde 25 kilo 704 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan P.S. ile A.N. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.


YORUMLAR
500
Çiftçilerin korkulu rüyasıydı... Biyolojik mücadele için keklik bırakıldı Çiftçilerin korkulu rüyasıydı... Biyolojik mücadele için keklik bırakıldı İran: Ermenistan başta olmak üzere komşularımızın istikrarından yanayız İran: Ermenistan başta olmak üzere komşularımızın istikrarından yanayız
Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Hisarcık, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
10:58 İsrail ordusundan, Esad'a korkutan tehdit: İran ile iş birliğini bitirmezsen sarayını bombalarız
10:53 TV100'deki canlı yayında süren tartışmanın en hararetli yerinde elektrikler kesildi! "Aha müdahale ettiler" sözleri dikkat çekti
10:44 Dolar yeni günde 17,29 seviyelerinde işlem görüyor
10:39 Aşk hayatıyla sık sık gündem olan milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş
10:16 Trabzonspor'dan transfer hamlesi! 4 KAP bildirimi yapıldı
10:09 Öfke nöbeti geçiren kel kartalın fotoğrafı binlerce kez görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 11:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement