Son Dakika Haberleri: İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı (2)
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İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı (2)

36 dakika önce

TUTUKLANDIEskişehir'de, tartıştığı İrem Ayrancı'yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Eskişehir'de, tartıştığı İrem Ayrancı'yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Eskişehir, Ayrancı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
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