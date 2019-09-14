İrem'in katil zanlısı, saklandığı kulübede yakalandı (2)
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TUTUKLANDIEskişehir'de, tartıştığı İrem Ayrancı'yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:25 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Eskişehir'de, tartıştığı İrem Ayrancı'yı evinde bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla saklandığı kulübede yakalanarak gözaltına alınan Afgan İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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