İrem Karamete'den bronz madalya
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Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalya elde etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Milli eskrimci İrem Karamete, Romanya'da düzenlenen Uluslararası FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada pul müsabakalarında 6'da 5 yapan İrem'in sırasıyla 2 Macar rakibini de yenerek çeyrek finale çıktığı belirtildi.
Çeyrek finalde Ukraynalı rakibini yenen İrem'in, yarı finalde ise Macar rakibi Fanny Kreiss'e 15-12 mağlup olduğu ve bronz madalyada kaldığı kaydedildi.
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