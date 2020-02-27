İrem Sak Almanya'da jüri koltuğunda - Son Dakika
Son Dakika Magazin İrem Sak Almanya'da jüri koltuğunda - Son Dakika Magazin

İrem Sak Almanya'da jüri koltuğunda

6 saat önce

Ünlü oyuncu, 20-29 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapılacak festivalde diğer jüri üyeleriyle birlikte finale kalan kısa filmleri değerlendirecek.

İrem Sak Almanya'da jüri koltuğunda, System.String[]

Ünlü oyuncu, 20-29 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Nürnberg şehrinde yapılacak festivalde diğer jüri üyeleriyle birlikte finale kalan kısa filmleri değerlendirecek. Yönetmen ve senarist Nuran David Çalış'ın başkanlığını yaptığı jüride İrem Sak'la beraber Uluslararası İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve Alman oyuncu Ruth Reinecke de yer alacak. Festivalin kazananları ise 28 Mart Cumartesi akşamı düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:47 
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