İrem Sak: Mustafa Sandal hayranıydım!

İrem Sak ayrıca Mustafa Sandal'la yıllar sonra tanıştığını açıkladı: "Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı.
İrem Sak ayrıca Mustafa Sandal'la yıllar sonra tanıştığını açıkladı: "Onunla bir skeç çekimi sırasında tanıştım. Rol gereği kostüm giymiştim, kafamda da armutlardan yapılmış bir şapka vardı. O armutlar olmasaydı iyiydi!"
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14.04.2020 17:29:22. #1.13#
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