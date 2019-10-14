Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci'den Fransızlara tokat gibi cevap! "Biz bir savaşta değiliz..."
Son Dakika Spor İrfan Can Kahveci'den Fransızlara tokat gibi cevap! 'Biz bir savaşta değiliz...'

İrfan Can Kahveci'den Fransızlara tokat gibi cevap! "Biz bir savaşta değiliz..."

37 dakika önce

A Milli Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'den Fransızlara tokat gibi cevap!

A Milli Takımımızın Fransa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


Kazanmak istediklerini kaydeden İrfan Can, "Şu ana kadar oynadığımız oyunla iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Yarın da kazanmak için çıkacağız Fransa maçına" derken, Başakşehir'e döndüğünde de aklında Milli Takım olduğunu belirtti ve, "Kulüp takımına döndüğümüzde de Milli Takım'ı özlüyoruz, buradaki arkadaşlık hep aklımızda. Hep Avrupa Şampiyonası'na katılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.


FRANSIZLARA CEVAP


Barış Pınarı Harekatı hakkında Fransız bir gazetecinin sorusu üzerine ise milli futbolcu, "Biz bir savaşta değiliz. Askerlerimiz, terör olan bir bölgeyi temizlemek için orada. Bu konuda ülkemizi destekliyoruz. İnşallah sağ salim dönecekler." şeklinde konuştu.


Başakşehir, İrfan Can, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:32 
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