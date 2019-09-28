Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci: Kendimize geldik
Son Dakika Spor Haber

İrfan Can Kahveci: Kendimize geldik

1 saat önce

Maça iyi başladıklarını belirten İrfan Can Kahveci, "Git gide takım olarak adaptasyonumuzu arttırdık.

İrfan Can Kahveci: Kendimize geldik, System.String[]

Maça iyi başladıklarını belirten İrfan Can Kahveci, "Git gide takım olarak adaptasyonumuzu arttırdık. Daha iyi bir oyun sergiliyoruz. Yine eksiklerimiz var ama kusursuz bir oyun sergiledik. Bol gollü güzel bir maç oldu. 5 gol atarak kendimize geldik" ifadelerini kullandı.


"ADAPTASYON SÜRECİNİ ATLATTIK"


Önceki maçlarda şansızlıklar olduğuna değinen Kahveci, "Adaptasyon dönemi vardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında da bir şanssızlık vardı ve gol atamadık. Okan hocanın ne istediğini takım daha iyi anladı. İnşallah böyle devam eder" dedi.


"MİLLİ ARAYA İYİ BİR ŞEKİLDE GİRMEK İSTİYORUZ"


Borussia Mönchengladbach ile oynayacakları maçla ilgili konuşan Kahveci, "Avrupa Ligi'nde ülke puanı çok önemli. İnşallah Borussia Mönchengladbach maçından da güzel bir sonuçla ayrılırız. Sonrasında da ligde de iyi bir sonuç alarak milli takım arasına iyi bir şekilde girmek istiyoruz" diye konuştu.


İrfan Can attığı gol için mutlu olduğunu belirtirken, "Bugün gol atmak için çok uğraştım. Gol atacağımı da hissediyordum. Maçta istediğim paslar da gelmedi. En sonunda vurmayı denedim ve güzel gol oldu" açıklamasında bulundu.

İrfan Can, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:01 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray taraftarının derbi kararı! Özel koreografi yok
Erman Toroğlu: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı kararını derbiden sonra açıklayacaklar Arsenal, Fenerbahçe'nin istediği Mesut Özil'i gönderiyor! Başakşehir 5 haftada attığı golü 1 maçta buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 01:10:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İrfan Can Kahveci: Kendimize geldik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]