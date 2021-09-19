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'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu - Son Dakika

'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu

19.09.2021 09:22
'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu, System.String[]

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Edremit ilçesinde durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği Irmak ile yapılan aramada 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Narkotik köpeği Irmak ile yapılan detaylı aramada aracın bagajında poşetler içerisinde 217 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasylonda 1 kişi de gözaltına alındı.


'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu

Narkotik, Tragger, Edremit, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Irmak', araçtaki 217 kilo eroini buldu - Son Dakika


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