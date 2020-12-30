İş Bankası'ndan 'Altın Gençler'e ödül - Son Dakika

İş Bankası'ndan 'Altın Gençler'e ödül

30.12.2020 15:54
İş Bankası'ndan 'Altın Gençler'e ödül, System.String[]

Bankanın 1971'den bu yana sürdürdüğü 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında bu yıl da üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Bankanın 1971'den bu yana sürdürdüğü 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında bu yıl da üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Türkiye İş Bankası, 'Altın Gençler' uygulaması kapsamında, Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı elde eden ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde eğitim görmeye hak kazanan gençleri ödüllendirmeye devam ediyor. Bankanın, bu yıl da YKS'de sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil olmak üzere 4 puan türünde dereceye giren öğrencileri ödüllendirdiği uygulamada, şimdiye kadar 3 bin 700'den fazla Altın Genç ödül aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, üniversite sınavı gibi insan hayatının çok önemli bir basamağının büyük bir başarıyla geçilmesinin arkasında ciddi bir çaba, özveri ve emek bulunduğunu vurgulayarak, Altın Gençleri kutladı. Bali, gençlerin yetişmesinde maddi, manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aile büyüklerinin ve sadece üniversite sınavında değil tüm eğitim hayatları boyunca yol gösterici olan öğretmenlerin de büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Bali, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimine özel bir önem veriyoruz ve bu alanda uzun soluklu inisiyatifler üstleniyoruz. Altın Gençler uygulamamızı da 1971 yılından bu yana, 49 yıldır sürdürüyoruz. Bu uygulama ile ödül alan Altın Gençlerimizin, ileride aynı disiplin ve özveriyle çalışmaya devam ederek daha büyük başarılara imza atacaklarına, tüm gençlerimize iyi örnek olacaklarına inanıyorum".

Yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinilen, hayata ve geleceğe dair farklı bakış açıları kazandıran üniversite yıllarının çok özel zamanlar olmakla birlikte ayrı sorumluluklar da barındırdığını vurgulayan Bali, "Ülkemiz, disiplinli ve özveriyle çalışan başarılı gençlerimiz sayesinde geleceğe daha da güçlü ve sağlıklı bir şekilde taşınacaktır" dedi.

Günümüzde akademik eğitimin tek başına yeterli olmadığının, insanın mutlaka yenilikleri takip etmesi ve dijital çağın gerekliliklerine göre kendisini geliştirmesi gerektiğinin altını çizen Bali, "Kendini geliştirmenin, hızlı dijital dönüşüm ve teknolojik yeniliklere adapte olmanın ne kadar kritik olduğunu, pandemi koşullarında da çok net bir şekilde gördük. Bunun artık bir sorumluluk değil, zorunluluk olduğuna salgın döneminde hep beraber tanık olduk. Eğitim, öğrenim ilkokuldan başlayıp üniversite veya yüksek lisans ile bitmiyor, tüm hayat boyu sürüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İş Bankası'ndan 'Altın Gençler'e ödül

Üniversite Sınavı, İş Bankası, Türkiye, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İş Bankası'ndan 'Altın Gençler'e ödül - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Şişli'de bıçaklı bir saldırganın rehin aldığı hemşire kurtarıldı İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı         
15:31
Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi         
15:03
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar         
14:14
Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi         
14:09
Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu         
14:00
Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı         
12:42
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 16:03:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İş Bankası'ndan 'Altın Gençler'e ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei