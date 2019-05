İş Bankası'ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, "Kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz felsefe doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin ortak paydası, hep uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olması. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmanın, bilinçli, çağdaş, iyi eğitimli nesiller yetiştirme heyecanımızın bir parçası olan ve 12 yıldır devam eden 'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası ile ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşmamız da bunun bir göstergesi." dedi.

Türkiye İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası, bu yıl 12. kez gerçekleştiriliyor. Kampanya kapsamında 1 milyon öğrenciye hediye edilecek kitap, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin ev sahipliğinde, gazeteci-yazar Doğan Hızlan'ın katılımıyla düzenlenen bir basın toplantısında tanıtıldı.

Anna Sewell tarafından 1878 yılında kaleme alınmış bir dünya klasiği olan "Siyah İnci" romanı, İş Bankası'nın bu yılki karne hediyesi olacak. Kampanyada, Siyah İnci ile birlikte çocuklara armağan olarak 12 yılda 14 milyon kitap verilmiş olacak.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, basın toplantısında yaptığı konuşmada, kampanyada 12 yılı geri bıraktıklarını belirterek, her yıl olduğunu gibi öğrencileri kitaplarla buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Atatürk tarafından Cumhuriyetten bir yıl sonra, milli bir ekonominin inşası ve sanayileşmeye katkı sağlamak amacıyla kurulan İş Bankası'nın, Türkiye'nin iktisadi alandaki birçok hamlesinin ilk nüvesini oluşturduğunu anlatan Bali, bankanın yaklaşık bir asırlık tarihi süresince sadece olağan bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda toplumsal ve kültürel gelişime yönelik projeleriyle de hep değer yaratan bir kurum olduğunu vurguladı.

Bali, "Kuruluşumuzdan itibaren benimsediğimiz felsefe doğrultusunda hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin ortak paydası hep uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olması. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmanın, bilinçli, çağdaş, iyi eğitimli nesiller yetiştirme heyecanımızın bir parçası olan ve 12 yıldır devam eden 'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası ile ülkemizin dört bir yanındaki çocuklarımıza ulaşmamız da bunun bir göstergesi." diye konuştu.

"Beşeri kalkınmanın en önemli adımı; okuma alışkanlığı, kitap sevgisi ve merak duygusu"

Adnan Bali, kitap okumanın önemine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş Bankası olarak ülkemizin beşeri kalkınmasını desteklemenin ilk ve en önemli adımı olarak çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın, kitap sevgisi aşılamanın, merak duygularını uyandırmanın, hayal güçlerini geliştirmenin çok önemli olduğuna inanıyor ve bu yönde katkı sunuyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz, çocuklarımız ders kitapları dışında bilimsel ve edebi eserler okuyarak çok farklı bakış açıları kazanacak, ufukları genişleyecektir. Bu seneki kitap kampanyamızda çocuklarımızın karne sevincine, dünya edebiyatında hayvan sevgisi denildiğinde ilk akla gelen eserlerden biri olan ve 1878 yılında Anna Sewell tarafından kaleme alınan 'Siyah İnci' ile ortak oluyoruz. Çocuklarımız, keyifle okuyacakları bu kitap ile hem bir atın gözünden maceralarına eşlik edecek hem de insanlara ve hayvanlara karşı gösterdiğimiz sevgi ve şefkatin önemini, iyilik yapmanın, yardımseverliğin ve sabrın değerini hissedecek."

"Kitaplar yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk eğitim evlerine de dağıtılacak"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, her yıl olduğu gibi bu yıl da karnelerini alan tüm çocuklara kitaplarının İş Bankası şubelerinden verileceğini belirterek, ayrıca yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevleri ile çocuk eğitim evlerinde kalan çocuklara da kitap armağan edeceklerini ifade etti.

Görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırdıkları kitapları okullarına göndereceklerini kaydeden Bali, kampanyaya olan talebin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Bali, "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyası gibi sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini belirterek, gelecek dönemde arkeoloji ile ilgili çalışmalara ağırlık vereceklerini kaydetti.

Bankanın Darüşşafaka ile birlikte sürdürdüğü "81 İlden 81 Öğrenci" projesine de değinen Bali, 11 yılın tamamlandığı bu projede, babası ve/veya annesini kaybetmiş, imkanları kısıtlı, yetenekli çocukların beşinci sınıftan başlayarak liseyi bitirinceye kadar bütün eğitim giderleri karşılanarak sıcak bir yuva ortamında kaliteli eğitim almaları sağlandığını, proje kapsamında, Darüşşafaka'da eğitim gören öğrencilerden 600'ün üzerinde olduğunu bildirdi.

Bir gazetecinin, "Sosyal sorumluluk projelerinin sonuçları takip ediliyor mu?" sorusu üzerine Bali, İş Bankası'nın, çevre alanında TEMA Vakfı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı iş birliğinde 2008 yılında başlattığı "81 İlde 81 Orman" projesi kapsamında, Türkiye genelinde bin 500 hektar alana 2 milyon 200 binin üzerinde fidan dikildiğini ve bankanın projede 5 yıl süresince bakım çalışmalarını da üstlendiği ifade etti.

"Çocuklar, kitaplarla daha şefkatli bir dünyayı tanıyabilecek"

Yazar Doğan Hızlan da insanın yazdıkları ile yaşadıkları arasında bağ olursa, bunun daha etkili olduğunu belirterek, Siyah İnci kitabını okuyan çocukların hayvan sevgisi kazanacağını söyledi.

Hayvan ve insan münasebetinin anlaşılmasında, hayvandan insana bir yol olduğunu anlatan Hızlan, çocukların kitaplarla daha şefkatli bir dünyayı tanıyabileceklerini vurguladı.

Hızlan, Türkiye'de kitap okunmadığı iddiası bulunduğunu belirterek, bu iddianın gerçek olmadığını ve kitap fuarlarının ziyaretçi sayısında artış olduğunun altını çizdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

