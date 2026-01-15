İş Bankası'ndan Kış Konferansları - Son Dakika
İş Bankası'ndan Kış Konferansları

15.01.2026 16:23
Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, 24 Ocak'ta altı hafta süren sanat tarihi konferansları düzenliyor.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin sanat tarihi alanındaki öğrenim programları kapsamında düzenlediği "Kış Konferansları", 24 Ocak'ta çeşitli oturumlarla başlayacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, altı hafta sürecek konferanslar, alanında uzman sanat tarihçilerinin anlatımıyla Selçuklu ve Doğu Roma'dan Osmanlı'ya, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e sanatın serüvenine ışık tutacak.

"Anadolu Mirası" başlıklı oturumların ilkinde Dr. Nazlı Pektaş, en büyük Türk-İslam devletlerinden Selçukluların Anadolu'da mimariden el sanatlarına uzanan özgün sanat mirasını anlatırken, ikinci oturumda Doç. Dr. Koray Durak, Doğu Roma İmparatorluğu'nun güçlü sanat geleneğini inceleyecek.

Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu, Osmanlı'da minyatür sanatının üslup, teknik ve görsel dünyasına odaklanacak. Prof. Dr. Seza Sinanlar Uslu, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e uzanan Batılılaşma sürecinde Türk resim sanatının geçirdiği köklü dönüşümü incelerken, Doç. Dr. Ayşe Köksal ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında yeni bir kimlik arayışına giren modern Türk sanatının gelişim sürecini tartışmaya açacak.

Son oturumda ise Doç. Dr. Seda Yavuz, güncel sanat pratiklerini, kavramsal çerçevelerini ve küresel bağlamdaki yerini irdeleyecek.

Sanat tarihi uzmanları eşliğinde sürdürülecek altı haftalık program, cumartesi veya pazar günleri 11.00-13.00 saatlerinde BlackBox'ta düzenlenecek. Sanatseverler, konferans serisindeki etkinliklere tek tek katılabilecek. Tüm oturumlara katılanlara ise program sonunda bir sertifika sunulacak.

Detaylı bilgi için "issanat.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

