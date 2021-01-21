İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı 7'nci dönem mezunlarını verdi

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 7'nci dönem girişimleri mezun oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan "Demo Day" etkinliğine; iş dünyası ve girişimcilik ekosisteminin önemli temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

Etkinlik, önceki dönemlerden farklı olarak panel formatında gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin katıldığı açılış paneliyle başlayan etkinlik; Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen, Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur ve İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer'in mezunlarla gerçekleştirdiği panellerle devam etti.

Panellerde, Workup 7'nci dönem mezunu 14 girişim, (Arvia, Bakiyem, Bobu, Emoty.ai, Evimdekipsikolog, Huma Breath, Ingosa, Innerjoy, Inspakt, Oreka, Pirahas, Popupsmart, Triwi, Tuvis) iş modellerini ve yol haritalarını aktarma imkanı buldu.

2017'de başlayan Workup Girişimcilik Programı'na, geçen yıl yapılan 1.550 başvuru ile birlikte toplam 12 bin başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 98 girişimin kabul edildiği programdan 7'nci dönem ile birlikte toplamda 74 girişim mezun oldu.

Mezun olan her 4 girişimden 3'ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 23 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 4 milyon dolar yatırım aldı.

"Startup'larımız için gururlanacağımız hikayeler bırakacağımıza inanıyorum"

Etkinliğin açılışında konuşan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, İş Bankası'nın daha ilk yıllarından itibaren girişimciliği gerek iştirakleri gerekse müteşebbislere sağladığı katkılarla desteklediğini, günümüzde de bu desteği zamanın ruhuna uygun olarak sürdürdüklerini ifade etti.

Bali, "Workup Programı, girişimciliğe desteğimizin en önemli parçalarından birini oluşturmakla birlikte girişimcilik alanındaki faaliyetlerimizi bu ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunacak biçimde mentorluk hizmetinden girişimlere fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar geniş bir ölçekte ve farklı platformlarla iş birliği yapmak suretiyle kapsayıcı bir şekilde gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimcilerin her anlamda en önemli destekçisi olma ve bu sayede Türkiye için fayda sağlama hedefi ile katettikleri mesafeden son derece memnun olduklarını aktaran Bali, "Nasıl ki kuruluşumuzdan bugüne kadar ülkemiz ekonomisine değer katan her bir yapının harcına katkı sağladıysak yeni nesil müteşebbisler olan startup'larımız için de yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda gururlanacağımız hikayeler bırakacağımıza inanıyorum." dedi.

"2020'de pandemi nedeniyle teknolojiye adaptasyon hızı arttı"

Adnan Bali, 2020'de pandemi nedeniyle teknolojiye adaptasyon hızının arttığına işaret ederek, "Günlük hayatlarımızı, rutinimizi kökten değiştiren bu ortamda hemen hemen herkes, her kurum teknolojinin sağladığı imkanlarla işlerini büyük oranda sorunsuz götürebildi. Böylece 2020, dijital dönüşümün katalizörü olan startup'lar açısından fırsatlar da barındıran hareketli bir yıl oldu." diye konuştu.

Bir girişimi başarıya götüren anahtarın, bir ihtiyaca ne kadar cevap verdiği veya bir sorunu ne ölçüde çözdüğü olduğunu vurgulayan Bali, "Nerede sorun ya da ihtiyaç varsa orada fırsat da vardır. Girişimcilerin ortaya çıkardığı ürün veya hizmet, müşteri nezdinde karşılık bulduğu oranda başarılı olur. Pandeminin, bu gerçekliği hepimize daha net bir biçimde hissettirdiğini düşünüyorum. Bunun farkında olup zorlukları gidermede veya bir ihtiyacı karşılamada proaktif davranan girişimlerin, diğerleri arasından sıyrılarak öne çıktığını gördük." dedi.

Bali, Softtech Ventures'in, İş Bankası ve grup şirketlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşan fikirleri kurum içi girişimcilik anlamında beslemek, Workup ve dışarıdan gelen yeni fikirleri de bunun içerisine alarak global düzeyde ölçeklenebilecek fikirlere destek vermek üzere kurulduğunu anlattı.

Geçtiğimiz haftalarda Moka Ödeme Kuruluşu'nun tamamını satın aldıklarını ve fintech dünyasına giriş yaptıklarını hatırlatan Bali, daha önce Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yatırım yaptıkları Workup mezunu PCI Checklist'in sunduğu bir hizmeti de satın aldıklarını söyledi.

Bali, "Kredi kartı verisi işleyen web sitelerinin güvenlik açıklarını, gerçekleştirdiği anlık taramalar ile tespit ederek raporlayan ve hızla artan e-ticaret hacmi yönünden katma değer yaratan PCI Checklist'i Workup programı ile hızlandırıp Maxis fonumuz ile büyüttükten sonra İş Bankası olarak müşterisi olduk." dedi.

Geçen yıl PCI Checklist yatırımı ile başlayan Maxis Fonu'nun, geçen yılı da yine yatırım ile tamamladığını anımsatan Bali, şunları kaydetti:

"2 milyonu aşkın kullanıcı tabanı sayesinde müşterilere denettirdiği ürünler ile markalara odaklı geri bildirim sağlayan pazarlama teknolojileri platformu Denebunu'ya yaptığımız yatırım ile birlikte yatırım yaptığımız şirket sayısı 4'e ulaşmıştı. Fonumuz 2021'e de hızlı başladı. Geçen temmuz ayında, Workup'ın 6'ncı döneminde mezun ettiğimiz, e-ticaret platformlarındaki tüm ürünlerin fiyat, görünürlük, promosyon ve içerik bilgilerinin anlık takibini yaparak raporlayan SaaS girişimi Mindsite'a yaptığımız yatırım ile birlikte portföy şirketlerimizin sayısı 5'e ulaştı."

"Workup fiziksel bir şirket değil, sanal bir şirket"

Workup Lider Mentoru Ömer Erkmen de Workup'ın fiziksel bir şirket değil, sanal bir şirket olduğunu söyledi.

Erkmen, Workup'ın 4'üncü yılında olduğunu anımsatarak, "7'nci dönemini bitiriyoruz burada." dedi.

Kolektif House Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Onur ise kendileri için Workup'ın gurur ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade ederek, "Her dönemde üstüne taş koyarak ilerledik. Hep istediğimiz bir şeyi başardığımızı görüyorum. Bu da girişimcilerin hayatında hızlandırıcı ve pozitif bir etki yaratmak." şeklinde konuştu.