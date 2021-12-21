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İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor - Son Dakika

İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor

21.12.2021 12:17

Manisa'da pandemi sürecinde düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle kilo alan Fatma Mutlu, iş bulmakta zorlanınca, spor ve diyetle 4 ayda 31 kilo verdi. 55 kiloya düşen Mutlu, yaptığı ilk başvurusunda da işe alındı.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan, büro yönetimi ve yöneticiliği asistanlığı bölümü mezunu Fatma Mutlu, pandemi döneminde düzensiz ve sağlıksız beslenme nedeniyle hızla kilo aldı. Aşırı kilosu nedeniyle iş bulmakta da zorlanan Mutlu, zayıflamaya karar verip diyetisyene giderek spora başladı.

"HAYATIM DEĞİŞTİ"

Zamanla zayıfladıkça kilo odaklı sağlık sorunlarından da kurtulan Mutlu, spor ve diyet programıyla 4 ay gibi kısa sürede 31 kilo verip, 86 kilodan 55 kiloya düştü. Bu süreçte satış asistanı olarak çalışmaya başlayan Mutlu, "Mutluyum, özgüvenim tamamen yerinde. Kilo vermek isteyen kişiler kendine inanmalı. Gerçekten hayatım değişti" dedi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Kilo verdikten sonra ilk iş başvurusunun kabul edildiğini belirten Fatma Mutlu, "Pandemi sürecinde düzensiz beslendim ve günlerim hareketsiz geçtiği için çok kilo aldım. 86 kiloya kadar çıktım. Bu benim sosyal hayatımda, arkadaşlarımla ikili ilişkilerimde ve iş hayatımda problemlere neden oldu. İş ararken bile kiloma dikkat edildiğini fark ettim, bu beni psikolojik anlamda olumsuz etkiledi. Onun dışında ne yapabilirim, özgüvenimi nasıl kazanabilirim diye düşündüm. Diyetisyene gittim, spora başladım. 4 ay gibi kısa bir sürede 55 kiloya düştüm. Kilo kaybından sonra vücudumda deforme olmadan sağlıklı beslenerek, istediğim forma ulaştım. Kilomu koruma sürecindeyim, kas kütlemi arttırarak daha fit ve sağlıklı bir şekilde hayatımı devam ettireceğim" diye konuştu.

İşte genç kızın son hali;

İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler tanımakta zorlanıyor
İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler tanımakta zorlanıyor
İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler tanımakta zorlanıyor
İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler tanımakta zorlanıyor
İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor

Pandemi, Diyet, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor - Son Dakika
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