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İş insanı Bill Gates'ten Pakistan'ın çocuk felcini sona erdirme kararlılığına övgü - Son Dakika

İş insanı Bill Gates'ten Pakistan'ın çocuk felcini sona erdirme kararlılığına övgü

17.02.2022 22:37
İş insanı Bill Gates'ten Pakistan'ın çocuk felcini sona erdirme kararlılığına övgü

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu iş insanı Bill Gates, Pakistan'ın çocuk felcini sona erdirmeye yönelik kararlılığını "ilham verici" olarak niteledi.

Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu iş insanı Bill Gates, Pakistan'ın çocuk felcini sona erdirmeye yönelik kararlılığını "ilham verici" olarak niteledi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ı ilk kez ziyaret eden Gates, Başbakan İmran Han tarafından kabul edildi.

Görüşmede Kovid-19 kısıtlamalarına rağmen Pakistan'ın çocuk felci aşılamasına devam ettiğine değinen Gates, İslamabad hükümetinin bu hastalığı sona erdirmeye yönelik kararlılığını "ilham verici" olarak niteledi ve övgüde bulundu.

Başbakan Han da çocuk felcini sona erdirmek için Gates'in ve vakfının desteği için teşekkür etti.

Gates ayrıca çocuk felcini azaltmak için ulusal görev gücünün toplantısına da katılarak ülkedeki son durum hakkında bilgi aldı.

Pakistan, 1994'te başlatılan çocuk felcini bitirme kampanyası çerçevesinde yıllık 20 bin olan vaka sayısını 2017'de 8'e kadar düşürmüştü. 2017'den itibaren çocuk felci vakalarında artışların yaşandığı Pakistan'da, 2018'de 12, 2019'da 147, 2020'de ise 84 vaka tespit edilmişti. Geçen yıl ülkede sadece bir çocuk felci vakası bildirilmişti.

Gates'e devlet nişanı takdim edildi

Gates, Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından da kabul edildi.

Alvi, Gates'e Cumhurbaşkanlığı binasında düzenlenen törende "Hilal-i Pakistan" devlet nişanını takdim etti.

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Bill Gates, Microsoft, Başbakan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş insanı Bill Gates'ten Pakistan'ın çocuk felcini sona erdirme kararlılığına övgü - Son Dakika


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