İş İnsanı İsmet Yıldırım, Kuyumculuk Sektöründe Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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İş İnsanı İsmet Yıldırım, Kuyumculuk Sektöründe Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

İş İnsanı İsmet Yıldırım, Kuyumculuk Sektöründe Ülke Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren iş insanı İsmet Yıldırım, gerçekleştirdiği ihracatlarla ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünya genelinde düzenlenen fuarlara katılarak Türkiye'yi başarıyla temsil eden Yıldırım, deprem felaketinden sonra kuyumculuk sektöründe ihracatın durma noktasına geldiğini ve bu durumun telafi edilmesi için büyük çaba harcandığını belirtti.

25.03.2024 14:16  Güncelleme: 14:22
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Dünya genelinde kuyumculuk sektörü üzerine düzenlenen fuarlara katılarak ülkemizi bu sektörde başarı ile temsil eden iş insanı İsmet Yıldırım aynı zamanda gerçekleştirdiği ihracat ile de ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunuyor.

İsmail Yıldırım, yaptığı açıklamasında, Ülkemizi derinden üzen deprem felaketi sonrası en çok etkilenen sektörlerin başında kuyumculuk sektörü olduğunu ifade etti.

İş insanı Yıldırım, yaşanan bu felaket sonrası kuyumculuk sektöründe ihracatın durma noktasına geldiğinin üstünü çizerek tekrar başlayan üretim ile kuyumcu esnaflarının meydana gelen ihracat kaybını telafi etmek için büyük çaba harcadıklarını vurguladı.

Günümüzde ülkemize gelen turistlerin en çok dövizi kuyumculuk sektörüne bıraktığını sözlerine ekleyen İsmet Yıldırım, "Bugüne kadar Fransa'dan, İngiltere'ye, ABD'den, Çin'e kadar birçok ülkede düzenlenen fuarlar için gelen davetleri değerlendirerek katıldım. Geçtiğimiz yıl Türk kuyumculuk sektörü siparişte dünya birincisi oldu. Bu sektörde yaklaşık 40 bin işletme ve bu işletmelerin yaklaşık 400 bin civarında istihdamı var. Ülke olarak zaten bu alanda ihracatta dünya ikincisiyiz, üretimde de dünya üçüncüyüz" dedi.

Kurumsal olarak ihracata büyük önem verdiklerini dile getiren iş insanı İsmet Yıldırım, "İş dünyasında birçok başarılarım olmasına rağmen en çok gurur duyduğum şey yaptığımız ihracatlar sonrası ülke ekonomisine verdiğimiz katkı olmuştur" diyerek sözlerini tamamladı.

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